للجريمة لغز و3 نساء.. العثور على طفلة فُقدت قبل 41 عامًا!

وتعود الحادثة إلى يناير 1981، عندما تم العثور على جثتَي رجل وامرأة وقعا ضحية جريمة قتل مزدوجة -على ما يبدو- في منطقة غابات في هيوستن بولاية تكساس. ولم يتم التعرف على هويتَيْهما لمدة أربعين عامًا.