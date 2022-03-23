للعام الرابع توالياً.. نيودلهي أكثر عواصم العالم تلوّثاً في 2021

للعام الرابع على التوالي واصلت العاصمة الهندية نيودلهي صدارتها لأكثر عواصم العالم الأكثر تلوّثا في 2021، وفقاً لتقرير أصدرته مجموعة آي كيو إير السويسرية، مما يؤكّد الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الهواء الملوّث الذي يقتل الملايين كل عام في الهند.
واستندت النتائج إلى المتوسط السنوي للبلاد من الجسيمات الدقيقة المنقولة جواً والتي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون.
ويمكن أن يؤدي التعرُّض لفترة طويلة لتلك الجسيمات إلى أمراض مميتة، مثل السرطان ومشكلات في القلب، وفق "الألمانية".
ومشكلة التلوّث في نيودلهي التي تزداد سوءاً بسبب الازدحام المروري تتفاقم في شهرَي أكتوبر ونوفمبر، إذ يعلق دخان حرائق قش الأرز وعوادم السيارات في الهواء البارد بطيء الحركة لفترة أطول.. وغالبا ما يحيط الضباب الدخاني الكثيف بمعالم رئيسة، مثل القصر الرئاسي، وقطب منار، خلال فصل الشتاء.
وأظهرت دراسات أن الهند تفقد مليون شخص كل عام بسبب الهواء الملوّث، ويتصدّر عددٌ من مدنها قوائم التلوّث العالمية مع التراخي في تطبيق القوانين.