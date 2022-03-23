للعام الرابع توالياً.. نيودلهي أكثر عواصم العالم تلوّثاً في 2021

للعام الرابع على التوالي واصلت العاصمة الهندية نيودلهي صدارتها لأكثر عواصم العالم الأكثر تلوّثا في 2021، وفقاً لتقرير أصدرته مجموعة آي كيو إير السويسرية، مما يؤكّد الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الهواء الملوّث الذي يقتل الملايين كل عام في الهند.