لليوم الثاني على التوالي.. كوريا الشمالية تسجل 90 ألف إصابة جديدة بالحمى المجهولة

سجلت كوريا الشمالية قرابة الـ90 ألف إصابة جديدة بالحمى، لليوم الثاني على التوالي.
ووفقًا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية عن تقارير حكومية في بيونغ يانغ؛ فإن "أعراض الحمى ظهرت على أكثر من 89.500 شخص من الساعة 6 مساءً من يوم 27 مايو وحتى الساعة 6 مساءً في اليوم السابق".
وأوضحت أن الأعداد المصابة بالحمى منذ نهاية شهر أبريل الماضي وصلت إلى 3.45 مليون حالة؛ لافتة إلى أن 3.26 مليون حالة، تعافت من المرض؛ في حين ما زال يخضع للعلاج قرابة 186.110 حالات.
وبحسب "سبوتنيك عربي"، فبينما كانت كوريا الشمالية قد أعلنت عن تفشي فيروس كورونا مرة أخرى في منتصف مايو الجاري؛ فإن المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري أعلن عن إجراء تقييم للوضع الوبائي؛ مؤكدًا أنه يتم التحكم فيه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد.
وقال المكتب: "ناقشنا قضايا الاستقرار المستمر وتحسين الوضع العام لمكافحة الوباء مع زيادة تعزيز الخبرات المكتسبة في الفترة المبكرة من أعمال مكافحة الوباء".
يشار إلى أن وكالة الأنباء المركزية الكورية كانت قد أكدت أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ- أون" قد عقد اجتماعًا مع الحزب الحاكم "لمناقشة إجراءات مكافحة الفيروس".