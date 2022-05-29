لليوم الثاني على التوالي.. كوريا الشمالية تسجل 90 ألف إصابة جديدة بالحمى المجهولة

ووفقًا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية عن تقارير حكومية في بيونغ يانغ؛ فإن "أعراض الحمى ظهرت على أكثر من 89.500 شخص من الساعة 6 مساءً من يوم 27 مايو وحتى الساعة 6 مساءً في اليوم السابق".