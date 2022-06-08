لماذا يهدد إيلون ماسك بالانسحاب من صفقة تويتر؟

في المقابل، تُقَدر شركةُ تويتر نفسُها أن الحسابات المزيفة تمثل أقل من 5% من قاعدة مستخدميها؛ حيث أكد الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال أن الخدمة تحظر أكثر من نصف مليون حساب غير مرغوب فيه كل يوم، معظمها قبل أن يراها المستخدمون.