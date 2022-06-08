لماذا يهدد إيلون ماسك بالانسحاب من صفقة تويتر؟

اتهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شركة تويتر بخرق شروط صفقته البالغ قيمتها 44 مليار دولار والخاصة بالاستحواذ على خدمة التدوينات القصيرة؛ في خطوة اعتبرها المراقبون محاولةً واضحة لمنح نفسه مخرجًا سهلًا من الصفقة المثيرة للجدل.
وقال في رسالة مفتوحة أصدرها محاموه أول أمس الاثنين، السادس من يونيو 2022: "في الواقع رفضت تويتر تقديم معلومات طلبها السيد ماسك كثيرًا منذ التاسع من مايو 2022؛ لتسهيل تقييم الحسابات العشوائية والمزيفة على منصة شركته".
وجاء في الرسالة أنه كان مطلوبًا من تويتر بموجب شروط صفقة الاستحواذ، توفير بيانات ومعلومات طلبها ماسك على صلة بالصفقة.
وأضافت الرسالة: "بناء على سلوك تويتر حتى الآن، وأحدث مراسلات الشركة بالأخص؛ فإن السيد ماسك يعتقد أن الشركة تقاوم بفاعلية وتُحبط حقوق المعلومات الخاصة به (والتزامات الشركة المقابلة) بموجب اتفاق الدمج". وتابعت أن "هذا خرق مادي واضح لالتزامات تويتر بموجب اتفاق الدمج، ويحتفظ السيد ماسك بكل الحقوق الناتجة عنه، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء اتفاق الدمج".
في المقابل، تُقَدر شركةُ تويتر نفسُها أن الحسابات المزيفة تمثل أقل من 5% من قاعدة مستخدميها؛ حيث أكد الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال أن الخدمة تحظر أكثر من نصف مليون حساب غير مرغوب فيه كل يوم، معظمها قبل أن يراها المستخدمون.
وحذّر "أغراوال" من أن تقديرات عدد الحسابات المزيفة التي يقوم بها من هم خارج الشركة لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد.
ويحاول ماسك منذ منتصف مايو التأكيد على مسألة تتعلق بتقديرات تويتر الخاطئة المزعومة لعدد الحسابات غير المرغوب فيها والمزيفة المستخدمة على المنصة، معلنًا تعليق صفقة الاستحواذ نتيجة لذلك.
ومع ذلك، فمن وجهة نظر تويتر، لا يمكن لماسك تعليق الاتفاق من جانب واحد.
وأكدت الشركة في بيان نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" أول أمس الاثنين، أنها لا تزال مصممة على المضيّ قُدمًا في عملية الاستحواذ وفقًا للشروط المتفق عليها.
ومن المرجّح جدًّا أن تذهب القضية إلى يد القضاء للبت فيها في حال أصر ماسك على أن مزاعمه تعطيه سببًا كافيًا للانسحاب من جانب واحد.