لمدة شهر.. الإمارات تتعرض لظاهرة "غريبة"

تتعرض مناطق جنوبية بالإمارات، لظاهرة "انعدام ظل الظهيرة"، خلال الفترة من 6 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.
وحسب جمعية الإمارات للفلك، تأتي تلك الظاهرة بسبب تعامد الشمس على دوائر العرض في هذه المناطق؛ حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الدولة؛ وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "وام".
وستشهد مناطق أخرى من الإمارات، أقصر ظل للزوال أو الظهر خلال السنة في هذه الفترة.
قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان: سيكون انعدام ظل الزوال مع وقت الظهر حوالى الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت الإمارات؛ وبالتالي لن يشاهَد ظل للأشخاص أو المباني خلال وقت الظهيرة.
أشار "الجروان" إلى أن أول تعامد لشمس الظهيرة سيكون على أقصى جنوب الإمارات في 6 يونيو الجاري قرب منطقة أم الزمول، ثم تزحف منطقة التعامد إلى الشمال قرب مدينة زايد مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو الجاري.
وتابع: "ثم تعود نحو الجنوب قرب أم الزمول في 8 يوليو، وبعد 10 يوليو ينتقل موقع التعامد نحو الجنوب، ويبدأ ظل الزوال في التمدد".
وحسب "وام"، تتعامد الشمس على مدار السرطان بحدود 21 يونيو الجاري، وهو ما يصاحبه أدنى ظل للزوال في عموم الجزء الشمالي من الأرض، وأقصر ليل وأطول نهار في الجزء الشمالي من الأرض.
فيما تتعامد الشمس على مدار الجدي بحدود 21 ديسمبر القادم يصاحبه أقصى ظل للزوال في عموم الجزء الشمالي من الأرض وأقصر نهار وأطول ليل في الجزء الشمالي من الأرض.
بينما تتعامد على خط الاستواء خلال الاعتدالين الربيعي في 21 مارس والخريفي في 23 سبتمبر، ويكون مقدار ميْل ظل الزوال معادلًا لدائرة عرض الموقع متزامنًا مع تساوي الليل بالنهار.
يشار إلى أن المناطق التي تقع بين مدار السرطان عند 23.5 شمالًا، الذي يدخل جزء منه ضمن المناطق الجنوبية للإمارات، ومدار الجدي عند 23.5 جنوبًا تتعامد عليها الشمس في موعدين خلال العام، وتختلف من منطقة لأخرى وفق دائرة عرض الموقع، حسب بيان "وام".