لمدة شهر.. الإمارات تتعرض لظاهرة "غريبة"

وحسب جمعية الإمارات للفلك، تأتي تلك الظاهرة بسبب تعامد الشمس على دوائر العرض في هذه المناطق؛ حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الدولة؛ وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "وام".

وستشهد مناطق أخرى من الإمارات، أقصر ظل للزوال أو الظهر خلال السنة في هذه الفترة.