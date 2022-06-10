لم ترد أنباءٌ عن سقوط ضحايا.. زلزالان يضربان مقاطعة سيتشوان الصينية

وأوضحت مديرية الطوارئ في مقاطعة سيتشوان، أنه لم ترد أنباءٌ عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرارٍ مادية من جرّاء الزلزاليْن، مشيرة إلى أن عمليات الإغاثة من الكوارث جارية بطريقة منظمة.