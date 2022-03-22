محطات

لم يعثروا على ناجين أو جثث حتى الآن.. لا أجانب على متن الطائرة الصينية المنكوبة

تحطمت أمس وكانت تُقل 123 راكبًا و9 من أفراد الطاقم.. والسبب ما زال مجهولًا