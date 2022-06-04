لهذا السبب حذف "تويتر" المشهد.. أب عراقي يجلد طفلته بوحشية

وحسب وسائل إعلام عراقية: أظهر الفيديو رجلًا يقوم بجلد طفلته مستخدمًا حزامًا جلديًّا، بينما الطفلة تبكي وتصرخ، وبالقرب منها تجلس والدتها التي بدا عليها الحزن وقلة الحيلة تجاه الاعتداء على ابنتها.