لهذا السبب حذف "تويتر" المشهد.. أب عراقي يجلد طفلته بوحشية

وثق مقطع فيديو ظل متداولًا في مواقع التواصل الاجتماعي قبل حذفه، اللحظة الصادمة التي يقوم فيها أب عراقي بجلد طفلته بطريقة وحشية ودون رحمة في محافظة نينوى بالعراق.
وحسب وسائل إعلام عراقية: أظهر الفيديو رجلًا يقوم بجلد طفلته مستخدمًا حزامًا جلديًّا، بينما الطفلة تبكي وتصرخ، وبالقرب منها تجلس والدتها التي بدا عليها الحزن وقلة الحيلة تجاه الاعتداء على ابنتها.
وأصدر القضاء العراقي أمرًا بتوقيف الرجل.
وأفادت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، بأن القضاء أصدر أمرًا بتوقيف رجل قام بتعنيف زوجته وابنته بوحشية، في مدينة الموصل؛ حسب صحيفة "الإمارات اليوم".
وفي سياق ذي صلة قام موقع "تويتر" بحذف الفيديو الصادم، مؤكدًا أنه يخالف قواعد النشر في "تويتر"؛ لما يظهره من مشاهد عنيفة، خاصة أنها ضد أطفال.