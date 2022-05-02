لهذه الأسباب.. مصر تطرح 90 مليون جنيه "فكة" خلال عيد الفطر

وأشار "خضر" إلى أنه منذ بداية شهر رمضان تمت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية "الفكة" بنسبة 50%؛ لافتًا إلى أن ذلك ساهم في التيسير على المواطنين، وكذلك تسهيل عمليات البيع والشراء، ونجح في تلافي حدوث أي اختناقات في مواقف السيارات أو الأسواق.