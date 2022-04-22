"لو كانت صائمة ما فعلتها".. شاهد أغرب امرأة أحبت البطيخ في لندن

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، المرأة وهي تسير على الرصيف قبل أن تتجه نحو طاولة أمام السوبر ماركت، ثم وضعت أصابعها وأزالت غلاف الفاكهة وهبطت بفمها ثم غرست أسنانها في البطيخ بنهم ودون تردد، وكما جاءت فجأة وبهدوء، غادرت بنفس الطريقة وهي تمسح فمها وتمضغ الفاكهة.