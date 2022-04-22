"لو كانت صائمة ما فعلتها".. شاهد أغرب امرأة أحبت البطيخ في لندن

وضع بائع الخضار والفاكهة شرائح البطيخ المغلف على طاولة في سوق بإحدى ضواحي لندن، وفجأة اقتربت امرأة من الطاولة، مزقت غلاف شريحة بطيخ، ثم غرست أسنانها فيها وحصلت على قطعة بطيخ في فمها وغادرت، وسط ذهول البائع والمشترين.
وتحت عنوان "مشهد مقزز"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه الواقعة المقززة صباح الاثنين الماضي 18 ابريل، في سوق بإحدى ضواحي شرقي لندن، حين أخذت امرأة قضمة من بطيخ معروض خارج محل في لندن قبل أن تغادر وكأن شيئاً لم يحدث.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، المرأة وهي تسير على الرصيف قبل أن تتجه نحو طاولة أمام السوبر ماركت، ثم وضعت أصابعها وأزالت غلاف الفاكهة وهبطت بفمها ثم غرست أسنانها في البطيخ بنهم ودون تردد، وكما جاءت فجأة وبهدوء، غادرت بنفس الطريقة وهي تمسح فمها وتمضغ الفاكهة.
ونسمع صوت رجل في الفيديو وهو يقول: "يا رجل، لقد مزقت البطيخ وتأكل من على الطاولة"، ويضيف مندهشاً: "كلا"، بينما تنظر امرأة أخرى بدهشة نحو المرأة والبطيخ.
وقام عامل في المتجر ببث الفيديو على تطبيق "تيك توك"، وكتب: "شرق لندن ليس لديه أخلاق"، وحقق الفيديو أكثر من 5.9 ملايين مشاهدة وأكثر من 218 ألف إعجاب.
وصدم سلوك المرأة آلاف المشاهدين، قال أحدهم محذراً من العدوى: "لقد خرجنا للتو من جائحة"، وقال آخر: "كان من المنطقي أكثر أن تسرق البطيخ".
وقال عامل المتجر: ذهبت بسرعة للمرأة وسألتها لماذا فعلت ذلك، وقالت إنها شعرت برغبة شديدة في تناول البطيخ، فقلت لها: إذا كنت جائعة، اطلبي البطيخ، ولا مشكلة إذا لم تستطيعي دفع الثمن".
وحسب الرجل: قالت المرأة: "إنها تصوم رمضان"، لتدلل على أنها متدينة ولا تسرق.
ويعلق الرجل قائلاً: "لكنها بالتأكيد ما كانت تأكل لو كانت صائمة؟".
ويضيف الرجل: "لقد صُدمت مما حدث، إنه أمر نادر أن يقضم شخص ما بطيخاً ثم يغادر، فبعض الناس يسرق البطيخ ويهرب، لكن هذه المرأة لم تركض، بل سارت بشكل عادي".