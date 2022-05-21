ليس لها مثيل منذ 20 عامًا.. فيضانات عارمة تقتل 10 بنجلاديشيين وتعزل مليونين

من جانبه، بيّن مسؤول آخر، أن الفيضانات وصلت إلى أحياء كثيرة في مدينة سيلهت، الأكبر في شمال شرق البلاد؛ حيث انقطع التيار الكهربائي عن نحو 50 ألف أسرة منذ عدة أيام.