ليس لها مثيل منذ 20 عامًا.. فيضانات عارمة تقتل 10 بنجلاديشيين وتعزل مليونين

أودت فيضانات لم يشهد لها مثيل منذ نحو عقدين في شمال شرق بنجلاديش، بحياة 10 أشخاص على الأقل، وعزل نحو مليونين؛ بحسب ما أعلنه المسؤول الإداري للمنطقة مشرف حسين، اليوم (السبت).
وأفاد "حسين" بأن مياه الفيضانات الآتية من شمال شرق الهند، تسببت في تصدع سد كبير على نهر البراق المشترك بين البلدين، فغمرت المياه ما لا يقل عن 100 قرية.
وأضاف أن مليوني شخص علقوا بسبب الفيضانات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
من جانبه، بيّن مسؤول آخر، أن الفيضانات وصلت إلى أحياء كثيرة في مدينة سيلهت، الأكبر في شمال شرق البلاد؛ حيث انقطع التيار الكهربائي عن نحو 50 ألف أسرة منذ عدة أيام.