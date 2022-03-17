ليلة بلا نوم.. اليابان تحصر أضرار زلزال خلّف 111 قتيلًا وجريحًا

وقالت شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية، التي تدير محطة فوكوشيما دايتشي النووية؛ حيث تعطلت أنظمة التبريد بعد كارثة 2011، الخميس: إن العمال في الموقع الذي يجري إيقافه عن التشغيل، وجدوا أن بعض الخزانات التي تحتوي على المياه المشعة المعالجة كانت خارج موضعها بسبب الاهتزاز، وما يمكن أن يكون عمودًا فولاذيًّا سقط من سطح مبنى المفاعل رقم 4، الذي لا يحتوي على وقود بداخله.