مآسي الحرب.. شاهد ما فعله صاروخ ضال براكب دراجة في أوكرانيا

بالتأكيد لم يكن هذا الشاب الأوكراني يدري ما ينتظره، وإلا لعاد بدراجته الهوائية من حيث أتى، لكن يبدو أنه شعر في اللحظة الأخيرة بخطر ما، وربما عبر أصوات القذائف، كان يبدو مترددًا في طريقه، ثم وقعت المأساة.

وفي أحد المشاهد المأساوية التي تخلفها الحروب، كشف شريط فيديو صادم عن صاروخ ضل هدفه في إقليم تشيركاسي وسط أوكرانيا، فضرب قائد دراجة هوائية على أحد الطرق.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقعت المأساة أمس الخميس، في مدينة أُومان بإقليم تشيركاسي وسط أوكرانيا.

وبثت الصحيفة الفيديو الذي يظهر قذيفة ضلت هدفها وطريقها، ثم توجهت صوب قائد الدراجة، وضربته بشكل مباشر ظهر عبر ضوء برتقالي باهر.

وفي نهاية اللقطة التي سجلتها كاميرا مراقبة، ظهر الشاب جالسًا على الأرض، ثم رقد بلا حراك، بينما كان الدخان يتصاعد بجواره.

وذكرت تقارير إخبارية أن مدنيًا واحدًا على الأقل قُتل وأُصيب خمسة آخرون في الهجوم الصاروخي، الذي أدى إلى إجلاء السكان في دائرة نصف قطرها 19 ميلاً من الوحدة العسكرية القريبة.