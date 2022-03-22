مؤشر خطير لكورونا.. و"أوميكرون" يضرب أوروبا وأمريكا بمتحور فرعي

تفشيات مماثلة في الولايات المتحدة

وعبر مراحل الوباء، كانت الارتفاعات في الإصابات التي تسجل في أوروبا تحدث متبوعة بتفشيات مماثلة في الولايات المتحدة.

وقال الموقع إنه إذا مر المتغير الحالي بنمط مشابه؛ فإن الولايات المتحدة على موعد مع ارتفاع في الحالات في هذه الأيام؛ لكن هذا الارتباط لم يستمر دائمًا -بحسب الموقع- إذ إن بعض الطفرات في معدلات الإصابة في أوروبا لم تَلحقها أنماط مشابهة في الولايات المتحدة.

ويُعتقد أن BA.2 أكثر قابلية للانتقال قليلًا من BA.1، وهو موجود بالفعل في الولايات المتحدة.

ونقل الموقع عن خبراء، قولهم: إن الأشهر القليلة المقبلة قد تبطئ الاتجاه نحو تناقص الحالات في بعض أجزاء الولايات المتحدة، وقد تتسبب في ارتفاع الحالات في بعض المناطق.