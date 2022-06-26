مات 11 مرة وتوقف قلبه 35 دقيقة.. مريض بمصر عاد للحياة بمعجزة

البداية كما تقول، وصل مريض يبلغ من العمر 42 عامًا إلى استقبال مستشفى كفر الدوار العام، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا يوم الخميس قبل الماضي، يعاني من آلام شديدة بالصدر، فتم إجراء رسم قلب له في الحال، واستدعاء أخصائي القلب الدكتور كريم فتحي آدم القائم بمناظرة الحالة، وتبين وجود جلطة بالقلب، وأثناء مناظرة الحالة حدث توقف مفاجئ لعضلة القلب وارتجاف بطيني.