ماذا تعرف عن غاز الكلورين الذي تَسبب في كارثة ميناء العقبة الأردني؟

أثار انفجار الصهريج الذي يحمل غازًا سامًّا في ميناء العقبة بالأردن مساء أمس الاثنين، العديد من التساؤلات، بعد أن تسبب في كارثة أدت إلى قرابة ١٢ وفاة و٢٦٠ مصابًا.