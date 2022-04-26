ماذا قال مؤسس "تويتر" عن بيع الشركة إلى إيلون ماسك "المثير للجدل"؟

وتأتي تصريحات "دورسي" في محاولة لتهدئة العاملين في "تويتر"، الذي أطلقوا تصريحات عديدة، نقلها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، ويحذرون فيها من سيطرة "ماسك" على المنصة، ووصفوه بأنه أمر "خطير"؛ نظرًا لتعارض أفكاره بصورة كبيرة مع سياسات تويتر.