ماذا قال مؤسس "تويتر" عن بيع الشركة إلى إيلون ماسك "المثير للجدل"؟

أطلق المؤسس المشارك لمنصة التدوين المصغر "تويتر"، جاك دورسي، أول تعليق على استحواذ رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، على تويتر، مقابل 44 مليار دولار.
ووصف "دورسي" في تصريحات نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، القرار بأنه "الحل الوحيد الذي أثق به".
وقال "دورسي": يمكن لـ"ماسك" والرئيس التنفيذي الحالي باراج أغروال، إخراج الشركة من موقف مستحيل؛ فهما يسيران على الطريق والدرب الصحيح.
وتابع: "رغم أسفي على الهيكلة الأخيرة لتويتر؛ لكني كنت أرغب في إخراجها من عباءة وول ستريت وسطوة الإعلانات، وأعتقد أن ذلك القرار خطوة هامة في الطريق الصحيح".
وتأتي تصريحات "دورسي" في محاولة لتهدئة العاملين في "تويتر"، الذي أطلقوا تصريحات عديدة، نقلها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، ويحذرون فيها من سيطرة "ماسك" على المنصة، ووصفوه بأنه أمر "خطير"؛ نظرًا لتعارض أفكاره بصورة كبيرة مع سياسات تويتر.
ونقل "ذا فيرج" المناقشات الدائرة بين الموظفين عبر قنوات التواصل الداخلية؛ قائلًا: "في مجملها كانت ردود فعل سلبية للغاية، ووصف الكثيرون منهم تولي ماسك بأنه واحد من أسوأ أيام تويتر على الإطلاق".