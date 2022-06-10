ماذا لو ذاب الجليد؟ شواهد قطعت آلاف الأميال لتنذر العالم بكوارث

على نطاق أوسع، فإن وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في الهواء لديه القدرة على التأثير على المناخ من خلال تسريع ذوبان الجليد، ومن شأن ذوبان الجليد في القطب الجنوبي أن يرفع من مستوى المحيطات وهو ما يهدد مدن ساحلية بأكملها ويغير من البيئة الحية للعديد من المناطق.