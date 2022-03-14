"ماسك" يتحدى "بوتين": ما رأيك في القتال رجلاً لرجل على أوكرانيا؟

ويعد فلاديمير بوتين أحد ممارسي الرياضات القتالية؛ إذ إنه يمارس الجودو منذ سن الحادية عشرة، وحاز أكثر من بطولة، إلى أن بلغ درجة الأستاذية في الجودو؛ وأصبح رئيسًا فخريًّا للاتحاد الدولي لهذه اللعبة قبل أن تُعلَّق عضويته لاحقًا، كما حصل على لقب أستاذ فخري في جامعة يونين الكورية الجنوبية؛ لذا فإنه من المستبعد أن يتغلب عليه "ماسك" في قتال في رياضة الجودو.