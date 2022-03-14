"ماسك" يتحدى "بوتين": ما رأيك في القتال رجلاً لرجل على أوكرانيا؟

أعلن رجل الأعمال والملياردير المثير للجدل إيلون ماسك تحديه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقتال وجهًا لوجه، لافتًا إلى أن التحدي سيكون على أوكرانيا التي تشهد صراعًا بين موسكو وكييف منذ الشهر الماضي.
وكتب الملياردير المعروف بإثارته للجدل بين الفينة والأخرى على حسابه في تويتر باللغتين الإنجليزية والروسية، موجهًا كلامه إلى الرئيس الروسي: "أنا هنا أتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقتال رجلاً ضد رجل، والرهان هو أوكرانيا".
وعاد "ماسك" موجهًا تغريدته إلى حساب "الكرملين" الرسمي قائلاً: "هل توافق على هذا القتال؟".
ولم يحدد الملياردير الكندي طبيعة القتال الذي يريد خوضه ضد الرئيس الروسي إلا أنه شدَّد على جديته التامة لخوض هذا التحدي ضد "بوتين" في تعليقه على تساؤل أحد المغردين حول جديته.
ويعد فلاديمير بوتين أحد ممارسي الرياضات القتالية؛ إذ إنه يمارس الجودو منذ سن الحادية عشرة، وحاز أكثر من بطولة، إلى أن بلغ درجة الأستاذية في الجودو؛ وأصبح رئيسًا فخريًّا للاتحاد الدولي لهذه اللعبة قبل أن تُعلَّق عضويته لاحقًا، كما حصل على لقب أستاذ فخري في جامعة يونين الكورية الجنوبية؛ لذا فإنه من المستبعد أن يتغلب عليه "ماسك" في قتال في رياضة الجودو.