"ماكدونالدز" ستدفع أكثر من مليار يورو لفرنسا لتسوية قضية احتيال ضريبي

ستدفع شركة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة أكثر من مليار يورو لتسوية دعوى قضائية مع السلطات الفرنسية بشأن التهرُّب الضريبي.
تأتي هذه التسوية بموجب اتفاق أقرّته محكمة باريس، الخميس، بين ماكدونالدز والسلطات المالية الفرنسية، بموجبها ستُعيد سلسلة المطاعم الأمريكية 737 مليون يورو كضرائب غير مدفوعة، وغرامة قدرها 508 ملايين يورو، حسبما قال متحدث باسم المديرية العامة للمالية العامة في فرنسا.
وقالت السلطات الفرنسية إن هذا هو أعلى مبلغ دُفع للإدارة الفرنسية في قضية ضريبية.. تغطي الاتفاقية الضرائب غير المسددة بين عامَي 2009 و2020.
وتعرّضت "ماكدونالدز" لانتقاداتٍ شديدة لخفضها مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة في فرنسا عن طريق تحويل جزءٍ من الأرباح من الشركات الفرنسية التابعة لها إلى مقرها الرئيس في لوكسمبورغ.