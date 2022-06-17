"ماكدونالدز" ستدفع أكثر من مليار يورو لفرنسا لتسوية قضية احتيال ضريبي

تأتي هذه التسوية بموجب اتفاق أقرّته محكمة باريس، الخميس، بين ماكدونالدز والسلطات المالية الفرنسية، بموجبها ستُعيد سلسلة المطاعم الأمريكية 737 مليون يورو كضرائب غير مدفوعة، وغرامة قدرها 508 ملايين يورو، حسبما قال متحدث باسم المديرية العامة للمالية العامة في فرنسا.