ما الذي يمكن أن تنشره "ناسا" ويبعد عنا 30 مليون سنة؟.. شاهد

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، صورة قالت إنها لمجرة حلزونية الشكل، تقع على بُعد 30 مليون سنة ضوئية عن الأرض.
وتقع مجرة "ميسييه 96" ضمن كوكبة الأسد، ويكون فصل الربيع الوقت الأمثل لمشاهدتها.
وتعد "ميسييه 96" جزءاً من مجموعة مجرات تعرف باسم مجموعة "إم 96"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
ووفق الصحيفة الأميركية، فإن "ميسييه 96" تتأثر بقوة الجاذبية الناجمة عن المجرات القريبة منها؛ الأمر الذي يكون قد تسبب في شكلها الحالي.
يُذكر أن حجم "ميسييه 96" يتطابق مع مجرة درب التبانة، كما أنها تتمتع بكميات هائلة من رواسب الغبار.