ما خفي أعظم.. روسيا تكشف سر مختبرات أمريكا البيولوجية بأوكرانيا

وكتب "روغوزين"، على حسابه في "تلغرام"، يقول: "يؤثر هذا السلاح في الوظيفة الإنجابية للمرأة من جنسية محدّدة، وفي الجهاز المناعي لمجموعة عرقية محددة بشكل عام، ما يسبّب حساسية، تدفع إلى عدم تحمُّل الطعام التقليدي، ويسبّب التعرُّض للأمراض التي تؤدي إلى إضعاف مناعة الأمة وانقراضها، من دون تأثير الحروب".