ما سر الحرف "Z"؟.. رمز غزو أوكرانيا وهو غير موجود باللغة الروسية

عندما صعد الرياضي الروسي إيفان كولياك، البالغ من العمر 20 عامًا، على منصة التتويج في كأس العالم للجمباز في قطر، للحصول على الميدالية البرونزية، كان يرتدي قميصاً عليه حرف "Z" مما عرّضه لانتقادات شديدة.
وحسب موقع "الحرة"، فقد أعلن الاتحاد الدولي للجمباز فتح تحقيق في هذه الواقعة.
ويتساءل تقرير على الموقع، ما سر حرف "Z" ولماذا يعتبر رمزاً للحرب الروسية على أوكرانيا؟ على الرغم من أنه غير موجود في الأبجدية الروسية.
ولاحظ المحللون العسكريون هذا الحرف لأول مرة في 19 نوفمبر، مرسوم يدوياً على الدبابات والشاحنات العسكرية الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
ومع بدء الغزو الروسي، شوهد مزيد من المعدات العسكرية مزينة بحرف "Z"، إضافة إلى أحرف أخرى، بما في ذلك O- V- A- X.
كما وضع المؤيدون للكرملين الرمز على سياراتهم ولافتاتهم المؤيدة لغزو أوكرانيا، وأضاءت حكومات محلية في روسيا مبانيها بهذا الحرف لدعم بوتين.
وبدأت قناة "روسيا اليوم" المدعومة من الدولة في الترويج للقمصان التي تحمل مثل هذه العبارات.
وطبقا للصحيفة، فإن كثيراً من المؤيدين للحرب صاروا يروّجون لهذا الشعار، بغض النظر عن معناه الأصلي، لأنه أصبح "شعاراً قومياً".
ويقول محللون عسكريون إن الجيش الروسي يستخدم هذا الحرف، إلى جانب علامات أخرى، لتمييز معداتهم في ساحة المعركة عن تلك الخاصة بالجيش الأوكراني.
ويرى آخرون أنها كُتبت وفقاً للمناطق المعنية حيث تتمركز القوات الروسية عادةً، مع احتمال أن يشير حرف Z إلى كلمة "Zapad"، التي تعني غرباً.
من ناحية أخرى، فكلمة "من أجل" بالروسية، تنطق Za وفي بداية الحرب، امتلأت دعاية الجيش الروسي بشعارات تستخدم التشابه بين حرف Z وكلمة من أجل، مثل "من أجل النصر"، و"من أجل السلام".
وقال عدد من المعارضين الروس إنهم وجدوا شعار Z مرسوماً على أبواب بيوتهم، في رسالة تخويف واضحة.
من جانبه، اتهم وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، روسيا، الإثنين، باستخدام اللافتات النازية "Z" على معداتهم.
وقال ريزنيكوف، على حسابه على تويتر: إن "المحتلين الروس" الذين يحملون اللافتات النازية 'Z'، ويستخدمونها على معداتهم، معروفون لنا للغاية".