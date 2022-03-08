ما سر الحرف "Z"؟.. رمز غزو أوكرانيا وهو غير موجود باللغة الروسية

من ناحية أخرى، فكلمة "من أجل" بالروسية، تنطق Za وفي بداية الحرب، امتلأت دعاية الجيش الروسي بشعارات تستخدم التشابه بين حرف Z وكلمة من أجل، مثل "من أجل النصر"، و"من أجل السلام".