مباراة "نارية" بالملعب والمدرجات.. حريق يفتتح لقاء أياكس وفينورد

وأظهر مقطع فيديو النيران مستعرة خلف أحد شباك المرميين، قبل السيطرة عليها، وبعد ثماني دقائق فقط ، منح الكولومبي لويس سينيستيرا ، البالغ من العمر 22 عامًا ، فينورد التقدم بهدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.