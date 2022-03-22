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متحدثة البيت الأبيض تعلن إصابتها بكورونا وتكشف عن حالة بايدن

قالت إنها عانت أعراضًا خفيفة.. وستعود للعمل بعد نهاية فترة العزل
متحدثة البيت الأبيض تعلن إصابتها بكورونا وتكشف عن حالة بايدن

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

سبق
سبق

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إصابتها بفيروس كورونا؛ وذلك بعد اختبار PCR أجرته استعدادًا للسفر إلى أوروبا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أوضحت بساكي عبر "تويتر" أن نتيجة الاختبار جاءت إيجابية، وقالت إنها ستلتزم بتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض، وأنها لن ترافق الرئيس جو بايدن في رحلته الأوروبية.

وفي تغريدة أخرى أشارت بساكي إلى أنها عقدت اجتماعَيْن متباعدَيْن اجتماعيًّا مع بايدن يوم أمس، وأن ذلك اللقاء لا يعد اتصالاً وثيقًا كما هو محدد في إرشادات مركز السيطرة، وقالت إن بايدن أجرى اختبارًا، وكانت نتيجته سلبية "غير مصاب".

بساكي أضافت بأنها عانت أعراضًا خفيفة فقط؛ والفضل في ذلك يعود لتلقيها اللقاح، وقالت إنها تخطط للعودة إلى عملها في نهاية فترة العزل لمدة خمسة أيام، وبعد إجراء اختبار سلبي.

الرئيس الأمريكي
جو بايدن
أوروبا
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جين بساكي

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