متحدثة البيت الأبيض تعلن إصابتها بكورونا وتكشف عن حالة بايدن

وفي تغريدة أخرى أشارت بساكي إلى أنها عقدت اجتماعَيْن متباعدَيْن اجتماعيًّا مع بايدن يوم أمس، وأن ذلك اللقاء لا يعد اتصالاً وثيقًا كما هو محدد في إرشادات مركز السيطرة، وقالت إن بايدن أجرى اختبارًا، وكانت نتيجته سلبية "غير مصاب".