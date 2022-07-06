متطرف نرويجي أحرق نسخة من القرآن.. شاهد ما حدث بعدها

ويُظهر الفيديو الذي التقطته سيارة على الطريق، كيف زاحمت الفتاة بسيارتها سيارة "ثورن" وأتباعها، وكيف رد هو بتضييق الطريق عليها، من أجل إرغامها على التوقف؛ لكن في لحظة خاطفة، حاول "ثورن" الدخول أمام سيارة الفتاة، التي اندفعت بالمرسيدس وصدمته، فانقلبت سيارة "ثورن" وأتباعه على سقفها على جانب الطريق.