مجدداً.. "الوحش الأصفر" يشل الحركة بالعراق ويضرب مطار بغداد

وحذّر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية في لقاءٍ مع وكالة الأنباء العراقية من تزايد العواصف الرملية، خصوصاً بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى "272 يوما في السنة لفترة عقدين". ورجّح "أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050".