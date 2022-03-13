محامي مبارك يروي واقعةً حدثت مع الرئيس الراحل في السجن

كشف المحامي المصري الشهير فريد الديب، عن واقعة حدثت له مع الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في سجنه، أثناء دفاعه عنه في قضية قتل الثوار في يناير 2011، كما كشف الديب عن إصابته بمرض السرطان مؤخرًا ونيته اعتزال المحاماة والعمل العام.
وحسب موقع قناة "الحدث"؛ فقد اكتشف الديب إصابته بمرض السرطان، أثناء دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الآثار الكبرى".
وقال الديب: إنه "قرر اعتزال العمل في مجال المحاماة، وربما تكون قضية الآثار الكبرى هي آخر قضية يترافع فيها أمام المحاكم، بعد عملٍ دامَ أكثر من 45 عامًا".
أما عن دفاعه عن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، فقد كشف الديب عن موقفٍ جَمَعه مع الرئيس الراحل، قائلًا: "من أحسن الناس اللي تعاملت معهم، المرحوم الرئيس حسني مبارك، حُكِم عليه في المرة الأولى بالمؤبد، قابلته في السجن قلت له أنا أديت واجبي، ربنا لم يوفقني، جرب حظك مع محامي تاني؛ لكن مبارك رفض بشدة وقال يستحيل، أنت الذي سوف تكمل الدفاع عني وتكتب الطعن في النقض.. فعلًا كتبت الطعن وتم نقض الحكم، وأعيدت المحاكمة وحُكم ببراءته.. تقدير الموكل شيء مهم".
كما أوضح أن حالته الصحية غير مستقرة في الفترة الأخيرة، كما أنه يعاني بعض الأمراض التي تتطلب مكوثه داخل المنزل كثيرًا؛ وفقًا لوسائل إعلام مصرية.
فيما أضاف أن هذه "القضية ستكون آخر قضية له في العمل القانوني والترافع أمام المحاكم"، قائلًا: "دي آخر قضية أترافع فيها لأني دخلت في نوبة نفسية بسبب وفاة ابنتي، وألتمس البراءة لموكلي في هذه القضية".
وتابع: "أنا قربت على 80 سنة، وكثرت عليا الأمراض بين سرطان دم وغيرها، وأنا اشتغلت 60 سنة في السلك القضائي والعمل في المحاماة، وخلاص هاعتزل العمل العام".