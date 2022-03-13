محامي مبارك يروي واقعةً حدثت مع الرئيس الراحل في السجن

أما عن دفاعه عن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، فقد كشف الديب عن موقفٍ جَمَعه مع الرئيس الراحل، قائلًا: "من أحسن الناس اللي تعاملت معهم، المرحوم الرئيس حسني مبارك، حُكِم عليه في المرة الأولى بالمؤبد، قابلته في السجن قلت له أنا أديت واجبي، ربنا لم يوفقني، جرب حظك مع محامي تاني؛ لكن مبارك رفض بشدة وقال يستحيل، أنت الذي سوف تكمل الدفاع عني وتكتب الطعن في النقض.. فعلًا كتبت الطعن وتم نقض الحكم، وأعيدت المحاكمة وحُكم ببراءته.. تقدير الموكل شيء مهم".