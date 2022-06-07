محكمة بدبي: 40 ألف درهم تعويضًا لرجل بعد إصابة كلبه باضطراب نفسي

قضى مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي، بتعويضٍ قيمتُه 40 ألف درهم، لطالب تَعَرض لاعتداء من قِبَل جاره، بدأ بمشادة بسبب قطة المتهم وكلب المجني عليه.. وقد ذكر الأخير في تحقيقات النيابة العامة أن كلبه تَضَرر نفسيًّا من الواقعة؛ إذ هرب خوفًا من المعتدي، ولم يُعثر عليه إلا في صباح اليوم التالي، وامتنع عن الأكل والشرب بسبب توتره وخوفه؛ مما دفعه إلى أخذه للعيادة البيطرية حتى يتلقى الرعاية اللازمة.