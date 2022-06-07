محكمة بدبي: 40 ألف درهم تعويضًا لرجل بعد إصابة كلبه باضطراب نفسي

قضى مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي، بتعويضٍ قيمتُه 40 ألف درهم، لطالب تَعَرض لاعتداء من قِبَل جاره، بدأ بمشادة بسبب قطة المتهم وكلب المجني عليه.. وقد ذكر الأخير في تحقيقات النيابة العامة أن كلبه تَضَرر نفسيًّا من الواقعة؛ إذ هرب خوفًا من المعتدي، ولم يُعثر عليه إلا في صباح اليوم التالي، وامتنع عن الأكل والشرب بسبب توتره وخوفه؛ مما دفعه إلى أخذه للعيادة البيطرية حتى يتلقى الرعاية اللازمة.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، بدأت الواقعة حين خرج قط المتهم من المنزل أثناء دخول الأخير عقب عودته من عمله، وجرى القط في الشارع، فحاول اللحاق به؛ في الوقت الذي كان يمر فيه المجني عليه مع كلبه.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم سمع جاره المجني عليه يقول متحدثًا للكلب: "إن القط يخاف منك يا كلب"؛ فاستفزت العبارة المتهم الذي رد عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب؛ لافتة إلى وجود خلافات سابقة بين الجارين، انتهت بمحضر صلح في الشرطة، على خلفية إتلاف المجني عليه سيارة زوجة المتهم.
وأوضح المجني عليه أن كاميرات المراقبة في منزل أحد الجيران وثّقت الواقعة؛ لافتًا إلى أن كلبه تَعرض كذلك لضرر نفسي بالغ جراء الاعتداء؛ إذ فر خوفًا من المتهم، وغاب لمدة يوم كامل، وحين عُثِر عليه في اليوم التالي كان متوترًا ورفض الأكل والشرب؛ حتى اضطر إلى اصطحابه إلى العيادة البيطرية.
من جهته أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة الجزاء، باعتدائه على سلامة جاره وسبه؛ عازيًا ذلك إلى سَبِّ الأخير له بعبارة "يا كلب".
وقد حكم مركز التسوية الودية للمنازعات لصالح المجني عليه بمبلغ 40 ألف درهم، بواقع 20 ألفًا عن الأضرار الأدبية والنفسية، وما اعتراه من خجل وحزن بسبب التعدي عليه أمام مسكنه في حضور جمع من جيرانه، و20 ألفًا أخرى لما تَكَبّده من مصروفات للعلاج ورسوم التقاضي.