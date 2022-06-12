محكمة هولندية تُدين عسكريين روس في إسقاط الطائرة الماليزية

ويُذكر أن ركاب الطائرة الماليزية "إم إتش 17"، التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، والبالغ عددهم 298، لقوا حتفهم في الحادث. وكان معظم الضحايا من الهولنديين.