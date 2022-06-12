محكمة هولندية تُدين عسكريين روس في إسقاط الطائرة الماليزية

أعلنت النائبة الأوكرانية ليسيا فاسيلينكو، أن محكمة هولندية تَوصلت إلى تورط 4 عسكريين روس في إسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا عام 2014.
وكانت قد بدأت في أمستردام جلسات محاكمة أربعة أشخاص؛ للاشتباه في تورطهم في إسقاط الطائرة الماليزية "إم إتش 17" فوق شرق أوكرانيا 2014؛ مما أسفر عن مقتل 298 شخصًا.
وقالت النائبة الأوكرانية إن الحكم سيكون في نهاية العام الجاري (2022).
ويُذكر أن ركاب الطائرة الماليزية "إم إتش 17"، التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، والبالغ عددهم 298، لقوا حتفهم في الحادث. وكان معظم الضحايا من الهولنديين.