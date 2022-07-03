مداهمة الفيضانات لآلاف الأستراليين في سيدني.. والسلطات تطالبهم بإخلاء منازلهم

طالبت السلطات الأسترالية الآلاف من مواطنيها بإخلاء منازلهم في سيدني، اليوم (الأحد)، فيما تتساقط أمطار غزيرة على أكبر مدن البلاد، وتغمر مياه الفيضانات ضواحيها.
وقُطعت الطرق في أنحاء المدينة، وأصدرت السلطات 18 أمرًا بالإجلاء لغرب سيدني، المنطقة التي غرقت بمياه فيضانات عارمة في مارس (آذار)، وفقًا لـ"فرانس 24".
وحذرت وزيرة خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز ستيفاني كوك للصحافيين، من أنها حالة طارئة تهدد الأرواح.
وتتعرض أستراليا لبعض من أسوأ تداعيات التغير المناخي، إذ ازدادت وتيرة وشدة موجات الجفاف وحرائق الغابات المميتة وحالات ابيضاض الحاجز المرجاني العظيم والفيضانات مع تغير أنماط الطقس العالمية.
وأودت الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي في مارس، والناجمة عن عواصف عنيفة دمرت غرب سيدني، بحياة 20 شخصًا.