مداهمة الفيضانات لآلاف الأستراليين في سيدني.. والسلطات تطالبهم بإخلاء منازلهم

طالبت السلطات الأسترالية الآلاف من مواطنيها بإخلاء منازلهم في سيدني، اليوم (الأحد)، فيما تتساقط أمطار غزيرة على أكبر مدن البلاد، وتغمر مياه الفيضانات ضواحيها.