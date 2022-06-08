مذيعة شهيرة للجمهور الأمريكي: احذروا.. ديزني ستعلم أطفالكم المثلية الجنسية.. هذه دعوات تعدّت الحدود

"احذروا.. أفلام ديزني ستعلّم أطفالكم المثلية الجنسية"، كانت هذه صرخة تحذير مدوية أطلقتها المذيعة الأمريكية المخضرمة ميجان كيلي، وذلك في برنامجها الشهير "ميجان كيلي شو"، عبر إذاعة "سايرس اكس ام".
وقدمت المذيعة ميجان كيلي في برنامجها مقطعًا مصوّرًا نشر عبر منتدى "ري إيماجن فيوتشر"، التابعة لشركة والت ديزني، وفي المقطع ظهرت كيري بورك رئيسة ديزني، وهي تقول: "أنا أم لطفلين مثليين.. وأحد مسؤولينا التنفيذيين قال لي: إنه لدينا في ديزني عدد قليل من الأبطال المثليين في أفلامنا، فقلت له: هذا لا يعقل، ثم أدركت أن ذلك صحيح بالفعل، ثم أعلنت كيري بيرك أن الشركة ستنتج أفلامًا أبطالها مثليون وتحمل أفكارًا مثلية وتبث قيم هؤلاء، مؤكدة أن هذه الأفلام تستهدف الأطفال أو الجيل الجديد ما بعد الألفية".
وحسب الفيديو الذي بثته وسائل إعلام أمريكية: تؤكد "بورك" أن هناك نيةً في الشركة لتحويل وإنتاج نحو 50% من الشخصيات الكارتونية التي تظهر في أفلام ومسلسلات الكارتون الخاصة بـ"ديزني" بنهاية عام 2022 إلى شخصيات مثلية الجنس، كمحاولة لدعم مجتمع المثليين.
وفي برنامجها "ميجان كيلي شو"، ردت "كيلي" قائلة: لقد أوضحت كيري بورك وشركة والت ديزني، أنهم سوف يضعون من الآن فصاعدًا، محتوى متعلقًا بمجتمع الميم "المثليين" في أكبر عدد من أفلام ديزني، وأنهم يريدون أن تصبح هذه الشخصيات المثلية منتشرة في كل أفلام ديزني".
وتحذر "كيلي" قائلة: أعتقد أن تقديم محتوى متعلق بالمثليين غير ضروري على الإطلاق، وهذه الدعوات تعدت الحدود، وأقول لديزني والقائمين عليها: لا أريدكم أن تمارسوا نشاطكم على أطفالي.. أنتجوا أفلامًا تعلمنا التسامح مع الآخرين، تعلمنا اللطف في التعامل، وتقديم الدعم والمساندة لإخواننا من البشر".
وتتوجّه المذيعة الأمريكية المخضرمة إلى الآباء محذرة: "أقول للجمهور: احذروا، لا تضعوا فيلم ديزني أمام أطفالكم ليشاهدوه، قبل أن تعرفوا من سيكون بطل الفيلم، وما هي الأجندة والأفكار التي يمررونها، هذه لم تعد والت ديزني وأفلامها التي نعرفها".