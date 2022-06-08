مذيعة شهيرة للجمهور الأمريكي: احذروا.. ديزني ستعلم أطفالكم المثلية الجنسية.. هذه دعوات تعدّت الحدود



وقدمت المذيعة ميجان كيلي في برنامجها مقطعًا مصوّرًا نشر عبر منتدى "ري إيماجن فيوتشر"، التابعة لشركة والت ديزني، وفي المقطع ظهرت كيري بورك رئيسة ديزني، وهي تقول: "أنا أم لطفلين مثليين.. وأحد مسؤولينا التنفيذيين قال لي: إنه لدينا في ديزني عدد قليل من الأبطال المثليين في أفلامنا، فقلت له: هذا لا يعقل، ثم أدركت أن ذلك صحيح بالفعل، ثم أعلنت كيري بيرك أن الشركة ستنتج أفلامًا أبطالها مثليون وتحمل أفكارًا مثلية وتبث قيم هؤلاء، مؤكدة أن هذه الأفلام تستهدف الأطفال أو الجيل الجديد ما بعد الألفية".

