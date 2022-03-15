مرايا عملاقة بصحراء الإمارات وزوار يتوافدون إليها.. ما سرها؟

ويقول تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية، بمجرد وصولك إلى مقهى " The Uncommon "، أي "غير المألوف"، ستجد أنه عبارة عن مساحة شاسعة من المرايا الكبيرة، التي تعكس الخلفية الصحراوية ذات الرمال الذهبية.