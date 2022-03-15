مرايا عملاقة بصحراء الإمارات وزوار يتوافدون إليها.. ما سرها؟

انتشرت صور هذا المكان في الصحراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصميمه الفريد، وأصبح وجهة لابد من زيارتها لمحبي الاسترخاء، والأهم من ذلك.. شرب القهوة!
ويقول تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية، بمجرد وصولك إلى مقهى " The Uncommon "، أي "غير المألوف"، ستجد أنه عبارة عن مساحة شاسعة من المرايا الكبيرة، التي تعكس الخلفية الصحراوية ذات الرمال الذهبية.
وكان هناك هدف واحد من وراء استخدام مؤسس المقهى، فواغي المانع، للمرايا بتصميمات فريدة.
وأراد بدوره أن يعكس الجمال الطبيعي للبلاد ومناظرها الصحراوية الخلابة بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبعد مقهى "The Uncommon"، حوالي ساعة واحدة بالسيارة عن مدينة دبي، وقد افتتح رسميًا في 11 يناير 2022.
ويقع المقهى مباشرة على الطريق الرئيسي، ما يعني أنه يمكن الوصول إليه بسهولة، وباستخدام مختلف أنواع السيارات.
ويوجد العديد من الكراسي والطاولات لمن يرغبون باحتساء فنجان من القهوة، وأخذ قسط من الراحة، والتقاط الصور.
وحاز تصميم المقهى، وهو مفتوح خلال فصل الشتاء فقط، على إعجاب العديد من الزوار، الذين يحبون الهدوء والاسترخاء، خاصة أثناء غروب الشمس.
ولطالما كان "فواغي" متحمسًا للمساهمة في تطوير مشهد السياحة الداخلية في دولة الإمارات، وتحفيز رواد الأعمال الإماراتيين الشباب الآخرين على إطلاق مشاريع جديدة محلية لدفع جهود التنويع في الاقتصاد المحلي.
وقال مؤسس "The Uncommon" في مقابلة مع موقع "سي إن إن" بالعربية: "لدينا المواهب المناسبة، والفرص، والدعم في بلدنا. لا يمكنني التفكير في وقت أفضل للشباب الإماراتيين لإطلاق أعمالهم الخاصة وابتكار المشاريع".
ويأمل "فواغي" بدوره أن يكون "The Uncommon" بمثابة دافع وحافر للشباب على فعل ذلك.