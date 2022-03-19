مروحية روسية تستعرض مهاراتها القتالية في أوكرانيا.. شاهد ما حدث

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الفيديو الذي نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر"، يظهر "هليكوبتر" هجومية من طراز "كي إيه 52"، وهي تستهدف مواقع للعدو، قبل هبوطها في أحد المطارات العسكرية الأوكرانية.