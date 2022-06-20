مسؤول بأكبر بنك حكومي مصري يسرق مبلغاً ضخماً ويهرب خارج البلاد

وبحسب المعلومات، فإن أحد الموظفين بالبنك الأهلي المصري، استغل منصبه في معرفة حسابات وبيانات العملاء وسرق نحو 22 مليون جنيه من أرصدة العملاء، وتمكن من الهروب خارج مصر.