مستشفيات كردستان العراق تستقبل يوميًا مئات الإصابات بالكوليرا أغلبها لأطفال

أفاد مسؤولون صحيون في كردستان العراق أن مستشفيات الإقليم تستقبل يوميًا مئات حالات الإصابة بالكوليرا، أغلبها لأطفال ما دفع السلطات إلى إعلان الطوارئ الصحية.
وقال الناطق باسم إدارة الصحة في محافظة السليمانية، سامان لطيف، إن طفلين توفيا خلال اليومين الماضيين متأثرين بالإصابة في أحد مستشفيات السليمانية.
وفي ذات السياق, أكد مدير مستشفى الأطفال في السليمانية، الدكتور ياد النقشبندي، أن الطاقة الاستيعابية والإمكانيات المحدودة لدائرة صحة السليمانية لا تكفي لسد النقص الحاصل في الأدوية والأوكسجين للمصابين بالكوليرا.
وكان فريق عالي المستوى برئاسة مديرة المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية وصل إلى السليمانية أمس السبت لتسلم عينات من الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا لنقلها إلى مختبر الصحة العامة ببغداد والتأكد منها, حسب ما صرح به المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الاتحادية سيف البدر.