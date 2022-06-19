مستشفيات كردستان العراق تستقبل يوميًا مئات الإصابات بالكوليرا أغلبها لأطفال

وكان فريق عالي المستوى برئاسة مديرة المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية وصل إلى السليمانية أمس السبت لتسلم عينات من الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا لنقلها إلى مختبر الصحة العامة ببغداد والتأكد منها, حسب ما صرح به المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الاتحادية سيف البدر.