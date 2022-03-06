مشروب وطعن وكاميرات.. "ناحر الأسرة الكويتية" يعترف: قتلتهم لهذا السبب!

وقال المصدر: إن إحدى كاميرات المنازل المجاورة رصدت دخول شخص غريب إلى المنزل يحمل في يده كيس ملابس، وخروجه بعد مرور نحو ساعتين تقريبًا؛ لافتًا إلى أن رجال مباحث الفروانية نجحوا في تحديد هويته، وكمنوا له في منطقة الصليبية وتم ضبطه.