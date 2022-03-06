مشروب وطعن وكاميرات.. "ناحر الأسرة الكويتية" يعترف: قتلتهم لهذا السبب!

أدلى الهندي المتهم بارتكاب جريمة قتل أم وأب وابنتهما في العارضية بالكويت، باعترافات تفصيلية حول الواقعة؛ حيث اعترف بجريمة القتل، وسرقة 300 دينار وبعض المجوهرات من إحدى غرف المنزل بشكل دقيق، ودون بعثرة لأغراض الغرفة حتى لا ينكشف أمره.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني قوله إن المتهم باع الذهب لمحلات بالفروانية، وتم العثور على الفواتير التي باع بها.
وقال المصدر: إن إحدى كاميرات المنازل المجاورة رصدت دخول شخص غريب إلى المنزل يحمل في يده كيس ملابس، وخروجه بعد مرور نحو ساعتين تقريبًا؛ لافتًا إلى أن رجال مباحث الفروانية نجحوا في تحديد هويته، وكمنوا له في منطقة الصليبية وتم ضبطه.
وأضاف: المتهم برر ارتكابه للجريمة بأنه يطالب الأسرة ببعض المال.. وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما يلي تفاصيل تسلسل ارتكاب جريمة العارضية خطوة بخطوة كما رواها المتهم في اعترافاته وهي كالآتي:
1- المتهم حضر إلى المنزل في الصباح الباكر وقرع جرس الباب والأم فتحت له ورحّبت به لوجود سابق معرفة وتعامل معهم.
2- جلس المتهم في صالون المنزل وذهبت الأم إلى المطبخ لإحضار مشروب له.
3- المتهم دخل إلى المطبخ بهدوء وبيده سكين وباغت الأم بطعنة في الظهر؛ حيث سقطت على الأرض، ثم طعنها في رقبتها حتى فارقت الحياة.
4- ذهب إلى الدور العلوى فوجد الأب المُسِن يخرج من غرفته، فهجم عليه وطعنه عدة مرات حتى فارق الحياة.
5- خرجت الابنة من غرفتها بعد أن شعرت بحركة غريبة في المنزل وشد وجذب؛ فوجدت المتهم أمامها يحمل سكينًا غارقًا في الدماء؛ فهجم عليها ونحرها.
6- عندما اطمأن المتهم لوفاة الأم والأب والابنة دخل يبحث عن المال والمصوغات الذهبية؛ فوجد 300 دينار نقدية وبعض المصوغات الذهبية؛ فأخذها ثم تخلص من أداة الجريمة داخل المنزل وخرج إلى مسكنه في الصليبية.
كاميرات المراقبة
وقال المصدر: "المتهم مدين بمبالغ مالية في موطنه، وادعى خلال اعترافاته أنه يطالب الأسرة بمبلغ مالي؛ ولذلك قرر ارتكاب جريمته".
وأضاف: "اسم المتهم ورد في كشوف الاتصالات الواردة والصادرة، وتم استدعاؤه حيث أنكر صلته بالجريمة، فجرى إطلاق سراحه ومراقبته؛ ولكن بعد ظهوره في تسجيل كاميرات أحد الجيران وهو يدخل المنزل تَبَين أنه المتهم الرئيسي فتم ضبطه في منطقة الصليبية".
إعاقة في الساق
وأوضح المصدر أن المتهم يعاني من إعاقة في ساقه كان لها دور كبير في كشف هويته؛ حيث دخل منزل الضحايا بملابس وخرج منه بملابس أخرى بعد تبديلها داخل المنزل عقب ارتكاب الجريمة؛ لكن طريقة سيره المميزة كونه معاقًا أظهرت شخصيته.
وأشار إلى أن حصيلة بيع المصوغات الذهبية بلغت نحو 600 دينار، بالإضافة إلى 300 دينار سرقها نقدًا.