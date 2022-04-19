مشهد صادم.. وتحرك رسمي في مصر بعد الفيديو المثير للجدل

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تفحص الأجهزة الأمنية المصرية مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بتهديد ابنته بقتلها وإلقائها من البلكونة، وبعض المواطنين ينقذونها في اللحظات الأخير.
وتعكف الأجهزة الأمنية على تحديد مكان ارتكاب الواقعة لسرعة ضبط الأب وتقديمه للنيابة.
وحسب موقع "صدى البلد"، كانت قد هزت حادثة صادمة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهور أب يهدد ابنته بالقتل رميًا من "البلكونة" خلال مقطع فيديو يحبس الأنفاس على فيسبوك.
وآثار الفيديو، غضبًا بين الأهالي، إذ ظهر شخص وبين يديه طفلة تنهار وتصرخ بشدة، من أعلى بلكونة منزل، وهو يقوم بضربها، كما جاء في الفيديو، الأمر الذي جعل الأهالي تتدخل، لإنقاذ الطفلة من يد هذا الشخص.
وفي نهاية الفيديو، ظهر شخصان وهما ينقذان الطفلة من يد والدها، بعد أن كادت تسقط من أعلى البلكونة.