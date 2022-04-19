مشهد صادم.. وتحرك رسمي في مصر بعد الفيديو المثير للجدل

وآثار الفيديو، غضبًا بين الأهالي، إذ ظهر شخص وبين يديه طفلة تنهار وتصرخ بشدة، من أعلى بلكونة منزل، وهو يقوم بضربها، كما جاء في الفيديو، الأمر الذي جعل الأهالي تتدخل، لإنقاذ الطفلة من يد هذا الشخص.