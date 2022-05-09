مشهد مرعب.. السماء تكتسي بالأحمر في الصين.. هل من شيء خارق؟!

وردًّا على ذلك، قال خبير من فريق أبحاث فيزياء الفضاء بجامعة الصين لعلوم الأرض في ووهان لوسائل الإعلام: كان النشاط الشمسي والمغناطيسي الأرضي هادئًا يوم السبت ولم تكن هناك حالات كبيرة في النشاط الشمسي وفقًا لسجلات المراقبة؛ مستبعدًا احتمال حدوث ذلك في تشوشان.