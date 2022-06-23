مشهد مرعب.. شاهد ما حدث لسبّاحة أمريكية في بطولة العالم

وتابعت: "لم أفكر في ذلك، قفزت، أعتقد أنها كانت أغرب وأسرع غطسة حرة قمت بها في حياتي المهنية، حملتها ورفعتها، كانت ثقيلة، لم يكن الأمر سهلًا".