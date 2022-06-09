مصادر تكشف كيف سترضخ إدارة "تويتر" لشروط "ماسك" قبل إتمام صفقة الاستحواذ بصورة نهائية

وذكرت "تويتر" أن الحسابات المزيفة فيها لا تمثل إلا أقل من 5% من مستخدميها اليوميين، وهو رقم يقول "ماسك" إنه يريد تأكيده قبل المضيّ قدمًا في عملية الاستحواذ.