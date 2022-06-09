مصادر تكشف كيف سترضخ إدارة "تويتر" لشروط "ماسك" قبل إتمام صفقة الاستحواذ بصورة نهائية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن إدارة "تويتر" يبدو أنها ستمتثل لشروط الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قبل إتمام صفقة الاستحواذ عليها بصورة نهائية.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر داخل "تويتر" أنها سترضخ أخيرًا لطلبات "ماسك" بالحصول على تدفق البيانات الكامل لـ"تويتر" قبل إتمام الصفقة، وسيمكنه الوصول الكامل لقاعدة البيانات الداخلية التي تتضمّن تفاصيل أكثر من 500 مليون تغريدة يتم نشرها عبر المنصة يوميًا.
وسيمكن لـ"ماسك" الوصول إلى سجل الوقت الفعلي لما يحدث في "تويتر" بأي لحظة، وكل المعلومات حول الحسابات التي تصل للنظام الأساسي.
وبعد قبول "تويتر" عرض شراء "ماسك" بقيمة 44 مليار دولار في أبريل، أعلن الملياردير في مايو أن الصفقة "معلقة مؤقتًا"؛ بسبب مخاوف لديه بشأن الحسابات المزيفة.
وذكرت "تويتر" أن الحسابات المزيفة فيها لا تمثل إلا أقل من 5% من مستخدميها اليوميين، وهو رقم يقول "ماسك" إنه يريد تأكيده قبل المضيّ قدمًا في عملية الاستحواذ.
وقالت مصادر من "تويتر" للصحيفة الأمريكية: "نعتقد أن هذه الاتفاقية في مصلحة جميع المساهمين، ونعتزم إنهاء الصفقة، وإنفاذ اتفاقية الاندماج بالسعر والشروط المتفق عليها".