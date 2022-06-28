مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار بمجمع صناعي بإيران

وتوالت عدة انفجارات وحرائق في إيران منذ العام الماضي، كان أبرزها انفجار منظومة الكهرباء الرئيسة في مجمع نطنز النووي الإيراني، وهو ما أدى إلى تعطل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي في المجمع.