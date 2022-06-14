مصرع 8 أشخاص بينهم أطفال جراء اندلاع حريق بمطعم في إيران

وتفصيلاً، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الطوارئ مجتبى خالدي، أن إهمالاً أثناء احتفال بعيد ميلاد أدى إلى الحريق، وأوضح أن بالوناً كان يحتوي غاز الهيليوم، هو الذي أدى إلى الحريق الذي وصفه بأنه "رهيب"، مشيراً إلى أن سقف المطعم الخشبي ساهم في زيادة اشتعال النيران.