مصر.. أول تعليق رسمي على مصرع سيدتين عقب تعرضهما لهجوم من "سمكة قرش"

وأضاف: "قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإصدار قرار بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم، وقد وجهت وزيرة البيئة اللجنة المشكّلة ببحث الموقف، والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، مع جمع كل المعلومات من جميع المصادر مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقًا للبروتوكولات المستخدمة عالميًّا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر".