مصر.. أول صورة للقاضي قاتل زوجته المذيعة

وحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، قالت النيابة المصرية، في بيان لها: إنه لعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة بضبطه وإحضاره.