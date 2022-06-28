مصر.. أول صورة للقاضي قاتل زوجته المذيعة

نشرت وسائل إعلام مصرية أول صورة للقاضى المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال رميًا بالرصاص بنطاق محافظة الجيزة ودفنها داخلة حديقة فيلا قام باستئجارها لتنفيذ جريمته.
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، كانت مصادر مطلعة قد كشفت المزيد من التفاصيل عن مقتل المذيعة شيماء جمال التي لقيت مصرعها رميًا بالرصاص والتمثيل بجثتها بمادة "ماء النار" على يد زوجها "أ. ح" قاضٍ بإحدى الهيئات القضائية.
وكشفت المصادر أن المذيعة تعرفت على المتهم منذ 9 سنوات وسرعان ما تزوجا عرفيًا واستمر زواجهما العرفي لمدة 3 سنوات، وقاما بعد ذلك بعقد قرانهما رسميًا على يد مأذون شرعي بأحد مناطق الجيزة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً من المتهم منذ 20 يوماً يفيد باختفاء زوجته المذيعة بعد ذهابها لمصفف الشعر.. وكشفت الأجهزة الأمنية أن زوجها قام بقتلها واختلاق واقعة اختفائها في محاولة منه لتضليل العدالة.
وحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، قالت النيابة المصرية، في بيان لها: إنه لعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة بضبطه وإحضاره.