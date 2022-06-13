مصر.. الأزهر يطلق مبادرة "لتسكنوا إليها" لمواجهة "الطلاق"

وأكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن المبادرة جاءت للقضاء على العادات السيئة المتبعة في الزواج، وتيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها مصر.