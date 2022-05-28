مصر.. الإفراج عن الفتاة التي قتلت سائقًا حاول اغتصابها

وأضاف البيان: "باستجواب الفتاة الصومالية أقرَّت بقتلها السائق حال مقاومته أثناء محاولته مواقعتها كرهًا عنها، وأوضحت في ذلك أنها قد استقلت المركبة الآلية برفقة السائق لتوصيلها، وأنه قد اتخذ طريقًا غير مأهول أثناء ذلك، وتوقف مدّعيًا وجود عطل أصاب مركبته، ثم أشهر في وجهها سكينًا كان يخفيه أسفل مقعد القيادة، وهددها لمواقعتها، ففرت منه هاربة فلحقها".