مصر.. القبض على رجل بعد نشر فيديو محاولته قتل زوجته

ولكن الزوجة استطاعت طلب الإسعاف الذي نقلها إلى أحد المستشفيات، وخلال التحقيق معها اتهمت زوجها بالتعدي عليها، وإصابتها بعدة جروح مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة".