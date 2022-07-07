مصر.. القبض على رجل بعد نشر فيديو محاولته قتل زوجته

ألقت الشرطة المصرية القبض على رجل حاول قتل زوجته في محافظة دمياط، شمالي مصر؛ بسبب طلبها الانفصال عنه، وذلك بعد نشر فيديو لحادث الاعتداء على الزوجة.
وقالت صحيفة "اليوم السابع"، مساء الأربعاء: إن أجهزة الأمن تمكّنت من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً محاولة أحد الأشخاص قتل زوجته بمحافظة دمياط.
ومن خلال التحقيقات، تبيّن أن الحادثة تعود إلى تاريخ 30 يونيو الماضي عندما قام عامل في محافظة دمياط بالتعدي على زوجته، وإصابتها بجروح خلال وجودهما بمدينة رأس البر.
وحسب موقع قناة "الحرة"، أشارت التحقيقات إلى أن ذلك الرجل قد حاول قتل زوجته؛ لوجود خلافات بينهما، ولطلبها الانفصال عنه.
ولكن الزوجة استطاعت طلب الإسعاف الذي نقلها إلى أحد المستشفيات، وخلال التحقيق معها اتهمت زوجها بالتعدي عليها، وإصابتها بعدة جروح مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة".
وعقب تقنين الإجراءات تمكّنت الشرطة من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت مصر والعالم العربي قد شهدا مؤخرًا جرائم قتل عدة بحق النساء أثارت غضب الرأي العام هناك، ولعل أبرزها ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"جريمة ذبح فتاة المنصورة".
وكانت مدينة المنصورة قد شهدت جريمة بشعة عندما أقدم أحد الشبان على ذبح طالبة جامعية أمام جامعتها، وعلى مرأى من الناس بذريعة أنها رفضت الزواج منه.