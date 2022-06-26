مصر.. المتهم بقتل طالبة المنصورة يبرر جريمته: أهلها السبب واسألوا أمها و"البلطجية"

وتضمّن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططًا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدًا لارتكاب جريمته؛ ليقينه من وجودها بها، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه، وتتبّعها حتى وصلت أمام الجامعة فباغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضًا على إثرها، فتابع الاعتداء عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدًا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها، وتهديده إياهم مُحْدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها".