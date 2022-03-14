مصر.. انتحار حارس مرمى "الأهلي المصري"
ذكرت النيابة العامة المصرية أن حارس مرمى النادي الأهلي للشباب، زياد إيهاب (19 عامًا) قد أنهى حياته بعد أن مر بضائقة نفسية وخلافات مع عائلته؛ لرفض والده طلبه الزواج من إحدى الفتيات.
وبحسب بيانٍ صدَر عن النيابة مساء الأحد؛ فقد تَلَقّت بلاغًا اليوم بدخول المتوفى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من ارتفاع؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات في أسباب الحادثة. وعاينت النيابة العامة جثمان الشاب، وتَبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلات المراقبة المُطلة عليه.
وسألت النيابة العامة والدَي المتوفى وشاهدين على الواقعة، فتوصلت التحقيقات إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، حسب موقع "الحرة".
وكان زياد، البالغ من العمر 19 عامًا، قد فاجأ أهله بإلقاء نفسه من الطابق الثاني عشر، ففارق الحياة.
وقررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات.
وكلّفت النيابة العامةُ الشرطةَ بالتحري حول الواقعة وصولًا لحقيقتها، ويجري استكمال التحقيقات.
وبحسب المقربين من الشاب الراحل؛ فإن زياد كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، ويُعتبر من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، وكان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.