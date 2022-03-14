مصر.. انتحار حارس مرمى "الأهلي المصري"

وبحسب بيانٍ صدَر عن النيابة مساء الأحد؛ فقد تَلَقّت بلاغًا اليوم بدخول المتوفى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من ارتفاع؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات في أسباب الحادثة. وعاينت النيابة العامة جثمان الشاب، وتَبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلات المراقبة المُطلة عليه.